Gazzetta – Belgio-Italia, le probabili formazioni. Spalletti lancia due azzurri e cambia a centrocampo

L’Italia di Luciano Spalletti sarà stasera in campo contro il Belgio per quanto riguarda la Nations League. Gli azzurri sono a caccia di un risultato utile al fine di passare alla fase successiva della manifestazione. Questa, non è da sottovalutare, poiché può rappresentare una chiave di accesso alternativa ai Mondiali del 2026 qualora non arrivasse la qualificazione diretta. Per questa sfida, il Ct a detta de La Gazzetta dello Sport si affiderà a ben due partenopei dal primo minuto: Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno, scegliendo Rovella come vertice basso e Barella come seconda punta alle spalle di Retegui. Tedesco, invece, schiererà l’altro partenopeo Romelu Lukaku dal primo minuto.

BELGIO (4-2-3-1) Casteels; Debast, Faes, Theate, Castagne; Mangala, Onana; Bakayoko, Trossard, De Cuyper; Lukaku. CT. Tedesco

ITALIA (3-5-1-1) Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. CT. Spalletti