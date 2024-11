De Giovanni su Napoli e il calcio: “Voglio che vinca sempre”

Maurizio De Giovanni, celebre scrittore e grande tifoso del Napoli, ha raccontato il suo profondo legame con la squadra partenopea in un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Durante la chiacchierata, De Giovanni ha sottolineato come, per i tifosi napoletani, il calcio non sia solo tecnica, ma soprattutto passione e sentimento.

Nel corso dell’intervista, De Giovanni ha descritto il Napoli di Luciano Spalletti come un “miracolo”, paragonandolo a un orologio che funzionava con precisione perfetta. Tuttavia, ha confessato di avere un attaccamento speciale al Napoli allenato da Maurizio Sarri, per il suo gioco spettacolare e coinvolgente. Questa nostalgia verso il passato riflette il suo desiderio di vedere un calcio che non sia solo efficace, ma anche bello da guardare.

De Giovanni ha ammesso di essere profondamente influenzato dai risultati della sua squadra: la vittoria lo rende felice, mentre la sconfitta gli lascia un profondo malessere che dura tutta la settimana. Questo lo porta a definirsi un tifoso “risultatista”, per cui il risultato finale conta più di ogni altra cosa. “Vorrei essere un appassionato del bel gioco, ma non ci riesco. Quando si tratta del Napoli, voglio che vinca sempre”, ha confessato, sottolineando l’importanza che la squadra ha nella sua vita e nella sua quotidianità.