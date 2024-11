Dazn Cam Inter-Napoli, Conte dopo il gol di McTominay: “Giocate di più!”

L’emittente Dazn, attraverso i propri profili social, ha diffuso una cam di bordocampo riguardante il big match Inter-Napoli. In queste, si svela la tensione che i due allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi, stanno vivendo a proposito del match. In particolare, il focus è sul gol del vantaggio del Napoli, siglato da Scott McTominay. A questo, il tecnico dei partenopei ha esultato in maniera contenuta, chiedendo ai suoi di giocare di più, in particolare, richiamando McTominay e Gilmour. Di seguito, il video.