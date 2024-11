Dalla Spagna – Il Barcellona ha incontrato l’entourage di Kvaratskhelia, c’è un interesse molto serio!

Dalla Spagna arriva una vera e propria bomba riguardo il futuro dell’esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Nacional, il Barcellona lo scorso giovendì ha avuto un incontro con l’entourage del giocatore. Il georgiano, è uno degli uomini nella lista di Hansi Flick per rinforzare la rosa dei blaugrana ed è ritenuto perfetto per il loro stile di gioco. L’interesse del club catalano, alla ricerca di due attaccanti per la prossima stagione è molto serio e, secondo la testata, anche il numero 77 sarebbe entusiasta di approdarvi. Tutto dipenderebbe dal ruolo promessogli da Flick. La valutazione del calciatore si aggira sugli 80 milioni di euro.