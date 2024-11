CdS su Inter-Napoli: “Marotta contrariato dalle parole di ADL”

Inter-Napoli è un match che continua a far parlare, nonostante l’arbitro Mariani abbia fischiato la fine del match. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter non ha gradito le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, riguardo al VAR e al rigore concesso ai nerazzurri nella partita contro i partenopei. Tuttavia, non ci saranno ulteriori reazioni o risposte ufficiali nell’immediato. Nonostante De Laurentiis abbia menzionato direttamente il presidente dell’Inter, la società ha scelto di non alimentare ulteriormente la polemica, preferendo mantenere un atteggiamento distensivo.

Questa decisione di evitare un botta e risposta non elimina, però, il fastidio percepito nei corridoi di Viale della Liberazione, dove la disputa viene considerata priva di fondamento e del tutto inutile. L’Inter, come espresso da Beppe Marotta, ritiene che il rigore assegnato per il contatto tra Anguissa e Dumfries fosse giusto e corretto. Dal punto di vista del club, non c’erano ragioni valide per alimentare tensioni, a meno che lo sfogo di De Laurentiis non sia stato preparato in anticipo e solo in attesa di un’occasione per emergere.

L’Inter, dunque, desidera che la competizione al vertice resti confinata al campo, senza essere accompagnata da ulteriori polemiche.