Canizares: “Il Real Madrid dovrebbe riprendere Rafa Marin, ha sicuramente qualche opzione per riportarlo a casa”

L’ex portiere Santiago Canizares ha rilasciato alcune dichiarazioni riportare da Marca in merito alla situazione difensiva del Real Madrid, che ha perso per tutta la stagione anche Eder Militao. L’ex estremo difensore iberico ha consigliato ai blancos di riprendere dal Napoli il centrale Rafa Marin, ceduto in estate al club allenato da Antonio Conte e sul quale c’è un’opzione di acquisto per i madrileni. Queste le sue parole: “Non si sta parlando di lui che è uscito dalle giovanili del Real, ma so per certo che una qualche opzione su di lui c’è. Non penso verrebbe a costare molto al Real Madrid perché penso ci sia quale opzione. Ci sono nelle giovanili varie opzioni che ti possono dare la possibilità di aiutarti fino al mercato estivo dove si possono prendere decisioni più audaci”.