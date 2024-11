Belgio-Italia, probabili formazioni: sorprese in arrivo per la sfida di Nations League

Ultime novità sulle formazioni per la sfida di questa sera tra Belgio e Italia in Nations League, che si disputerà allo stadio Re Baldovino, gremito per l’occasione. Il ct del Belgio, Domenico Tedesco, dovrà gestire diverse assenze per infortunio, e per questo motivo, come riportato da HLN, la formazione belga potrebbe riservare qualche sorpresa contro gli azzurri.

In particolare, il difensore De Cuyper, autore di uno dei due gol nel pareggio per 2-2 dell’andata, dovrebbe essere avanzato nel ruolo di ala sinistra, con Bakayoko a destra e Romelu Lukaku come punta centrale. L’ex Atalanta Timothy Castagne dovrebbe invece ricoprire il ruolo di terzino sinistro, mentre il centrocampo sarà affidato a Mangala, Onana e Trossard.

Per quanto riguarda l’Italia, Luciano Spalletti dovrebbe confermare il suo consueto 3-5-1-1. Barella, appena rientrato, sarà schierato come trequartista alle spalle di Retegui. In mediana agiranno Frattesi, Tonali e Rovella, con quest’ultimo favorito su Locatelli. In porta ci sarà Donnarumma, nonostante la diffida, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni.

Le probabili formazioni:

BELGIO (4-3-3): Casteels; Debast, Faes, Theate, Castagne; Mangala, Onana, Trossard; Bakayoko,

Lukaku, De Cuyper

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella,

Tonali, Dimarco; Barella; Retegui