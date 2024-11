Allarme Roma, Dovbyk non si allena in Nazionale. Salta il Napoli?

Artem Dovbyk salta il Napoli? Il centravanti ucraino, di proprietà della Roma, non è fisicamente al meglio. Non a caso, ieri non si è allenato nel ritiro con la sua Nazionale e potrebbe saltare il prossimo impegno internazionale di Nations League. Secondo quanto riportato dalla testata Il Romanista, i medici giallorossi stanno valutando insieme a quelli ucraini se il calciatore possa prendere parte a questi impegni o se ci sarà bisogno di riportarlo in anticipo a Roma. La sua presenza nella partita di domenica 24 novembre contro il Napoli è al momento a rischio.