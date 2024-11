Sky, Modugno: “Conte è il condottiero che mancava al Napoli”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta da Castel Volturno per parlare del Napoli e della ripresa degli allenamenti. Ecco cosa ha dichiarato:

“Oggi primo allenamento durante la sosta dopo due giorni a Torino per Conte tra Sinner e Ligabue. Conte è stato subito padrone del Napoli come nessun altro allenatore o quasi nella storia del club. C’è chi dopo 12 giornate ha fatto più punti di lui, come Benitez, ma solo Conte e Spalletti erano primi dopo 12 turni e sappiamo con Spalletti com’è andata. C’è sostegno assoluto da parte di De Laurentiis che si è manifestato col mercato con sforzi economici mai fatti ma anche dal punto di vista della comunicazione con grande chiarezza con un comunicato. L’obiettivo è la Champions ma con Conte in panchina mai dire mai, citando ADL. Oggi invece un sostegno politico e ideologico da parte del presidente sul caso Var per allontanare dubbi, sospetti e retropensieri di ogni tipo”.