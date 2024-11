André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, non scenderà in campo con il Camerun da cui è stato convocato in occasione della partita odierna che si giocherà contro la Namibia. Il Ct Marc Brys, infatti, non lo ha inserito nella lista dei 23 calciatori a sua disposizione nel corso di questo match, valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa che si terrà a gennaio 2025. Di seguito, la formazione scelta dall’allenatore.