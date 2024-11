Marelli: “Conte? Il Var ha un protocollo da seguire, vi spiego”

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista Dazn, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di quanto accaduto nel match Inter-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Credo che sia umano sbagliare un termine, ma l’importante è il punto che deve essere mantenuto, cioè il rispetto del regolamento. Dobbiamo sempre ricordarci che gli arbitri non devono far rispettare il regolamento degli arbitri ma quello del gioco del calcio. Il regolamento del gioco del calcio è scritto per il calcio e gli arbitri sono tenuti soltanto a farlo rispettare. lo stesso vale per il protocollo. Se io avessi detto a Conte: ‘Ha ragione, il VAR doveva intervenire’, non avrei fatto informazione. In quel momento dovevo esporre qual era il protocollo da seguire. Perché potrei anche essere d’accordo sul fatto che bisogna intervenire su episodi di questo genere che non sono da calcio di rigore, ma se lo dicessi adesso sulla base del protocollo attuale non sarei una persona che sta informando ma solo una persona che sta facendo opinione“.