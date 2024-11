Lukaku, il Ct del Belgio: “È bello riaverlo, non è stato con noi perché voleva lavorare col club”

Domenico Tedesco, Ct del Belgio, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito del ritorno in Nazionale dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, non convocato nelle ultime due tornate di nazionali poiché intenzionato a riprendere la migliore forma. Di seguito, il suo commento.

<<È bello riavere Lukaku, perché è molto importante per noi. Non solo in campo, ma anche fuori. Con lui ci siamo sentiti a lungo. È fondamentale che ciò avvenga perché ogni calciatore ha le sue necessità. Poi, non voglio costringere nessuno se non se la sente. Romelu me lo disse a settembre, è arrivato tardi a Napoli, non ha svolto la stessa preparazione degli altri e ne sentiva la necessità. Dunque mi ha chiesto di restare a lavorare col club perché non si sentiva al top. Mi ha detto con onestà: “Vengo quando potrò aiutare la squadra”>>.