Non solo il Torino interessa a Beto ma anche al Cholito Simeone del Napoli per rinforzare assetto offensivo dei Granata. Secondo quanto racconta Tuttosport sarà importante non sbagliare l’acquisto del centravanti dopo il grave infortunio di Zapata. Fra i nomi che il Torino interessa da tempo è quello del Argentino del Napoli che non trova molto spazio chiuso da Lukaku.