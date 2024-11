Il Napoli è pronto a cercare elementi di qualità che possono migliorare la squadra. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport in caso di ritorno in Champions League Conte avrà bisogno delle alternative all’altezza dei titolari in ogni ruolo. A Gennaio non sono previste grandi operazioni, ma sarà necessario trovare un centrale alla coppia Rrahmani e Buongiorno, servirà uno pronto con esperienza e personalità, ma il Napoli dovrà cedere Juan Jesus per questioni di liste.