Gazzetta – Roma, Ranieri a Londra per trattare con i Friedkin, possibile fumata bianca in serata

Claudio Ranieri sembra vicinissimo a tornare sulla panchina della Roma, prossima avversaria del Napoli in campionato. L’allenatore, potrebbe essere il successore di Daniele De Rossi e Ivan Juric, entrambi esonerati. In queste ore, l’ex Cagliari è in volo a Londra per incontrare i Friedkin e così definire l’accordo per tornare sulla panchina giallorossa per la terza volta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per lui è previsto un contratto da sei mesi nei quali farà da traghettatore (e il cui stipendio non è un problema), più un successivo futuro da dirigente in una club che necessita di una figura di riferimento italiana. A meno di clamorose sorprese, sarà lui l’uomo chiamato a sbrigliare una situazione divenuta molto complicata da risolvere. In serata, potrebbe arrivare la fumata bianca.