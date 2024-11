Gazzetta – Rigore Inter-Napoli, Mariani sarà “retrocesso” in Serie B

Maurizio Mariani, arbitro di Inter-Napoli, sarà temporaneamente “retrocesso” in Serie B. Lo svela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il direttore di gara, nel corso del big match, ha assegnato un rigore a seguito di un fallo di Anguissa su Dumfries, poi sbagliato da Calhanoglu. Questo, è stato ritenuto da non assegnare dal designatore degli arbitri Gianluca Rocchi nel corso dell’incontro pubblico organizzato lunedì dalla Lega Serie A. Motivo per cui, come riportato dal quotidiano, l’arbitro non sarà fermato, ma dirigerà solo incontri di Serie B per un periodo.