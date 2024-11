Gazzetta – Napoli, si segue Taylor dell’Ajax per gennaio. La situazione

Il Napoli ha messo nel mirino Kenneth Taylor, centrocampista olandese dell’Ajax. Lo svela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato, gli azzurri sono a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio. Uno dei profili più attenzionati dal Ds Giovanni Manna, sarebbe proprio quello del calciatore degli aiacidi. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni. È un mancino classe 2002 alto 1,82, nel corso di questa stagione ha totalizzato 6 gol e 4 assist in 21 presenze in tutte le competizioni. Numeri offensivi che hanno colpito la dirigenza partenopea e Antonio Conte.