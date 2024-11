Gazzetta – Conte non verrà deferito per le parole post Inter-Napoli, il motivo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito delle voci circolate a proposito di un possibile deferimento per il tecnico del Napoli Antonio Conte in merito alle dichiarazioni rilasciate al termine di Inter-Napoli ai microfoni di Dazn. In queste, l’allenatore partenopeo ha criticato l’utilizzo del Var in occasione del rigore concesso ai nerazzurri per un fallo di Anguissa su Dumfries e successivamente fallito da Calhanoglu. Il fatto, ha scatenato enormi reazioni all’interno del mondo sportivo, ed ha lasciato immaginare ad un possibile deferimento per Conte. Tuttavia, stando a quanto riportato dal quotidiano, non ci sarebbero gli estremi perché ciò avvenga, poiché non ha lanciato offese specifiche o dichiarazioni lesive.