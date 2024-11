CdS – Il “Ma che significa?” di Conte ha lasciato il segno. Una lezione di comunicazione politica

Antonio Conte, a seguito di Inter-Napoli, ha impartito una vera e propria lezione di comunicazione politica. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “In politica si dice dettare l’agenda. È una caratteristica fondamentale nella comunicazione: la capacità di imporre un determinato tema all’attenzione dei media e quindi di tutti. Antonio Conte, con le sue dichiarazioni post Inter-Napoli, ha impartito una lezione di comunicazione politica “alla Mourinho”. Quest’attacco è stato ancor più potente perché Calhanoglu ha poi sbagliato quel rigore. Il Napoli non ha perso, ha pareggiato. Non si può incriminare a Conte la reazione dello sconfitto. È il passaggio che rende il suo discorso un attacco politico che ha trovato i suoi consensi. Ne è un esempio ciò che arriva nella base juventina, che da tanti anni aspetta un dirigente che esprima questo tipo di concetti, con il piglio e la grinta di Conte. Il suo “ma che significa?”, ripetuto 23 volte, ha lasciato il segno. Egli ha raggiunto il suo obiettivo principale: stanare il destinatario della performance. Farlo uscire allo scoperto. Si parla di Marotta, che oggi incarna l’Inter. Non si è sottratto dal parlarne, e lo ha fatto per la prima volta da qualche anno a questa parte con un sottile fastidio. Una minima seppur percettibile agitazione, ai confini del nervosismo”.