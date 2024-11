Rischio deferimento per Conte: il motivo

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte rischia un deferimento per le parole post Inter-Napoli sul Var e il suo utilizzo, considerato sbagliato da parte del tecnico. Ecco cosa scrive il giornale: “L’allenatore del Napoli Antonio Conte considera il rigore concesso una cattiveria ed è convinto che sia solo la goccia che abbia fatto traboccare il vaso. Quando ha sentito gli audio tra arbitro e Var si è ancor di più imbufalito. Conte ha un timore. Fiuta l’aria, sente puzza di bruciato: vuole che cambi il clima attorno al Napoli e alla lotta per il vertice. È da inizio stagione che avverte cose che non gli vanno giù e ha sparato le sue “bordate” appena ha capito che non si poteva più farne a meno”.