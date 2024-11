L’ex arbitro e opinionista arbitrale Luca Marelli ha rilasciato delle dichiarazioni a ‘A pranzo con Chiariello‘, in onda su Radio CRC:

“L’ho detto ieri in diretta tv: il contatto è stato leggero! Magari qualcuno pensa che avrei dovuto dire che il rigore è inesistente. Il rigore non andava assegnato, ma il VAR non può intervenire in quella circostanza. L’entità del fallo è stata valutata da Mariani. Per me è stata sbagliata la valutazione dell’arbitro, questi rigori li tollero poco“.