Gazzetta – Napoli ancora primo in classifica, ma ce la si giocherà fino alla fine

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la sfida tra Inter e Napoli, terminata in parità sul punteggio di 1-1: “Un 1-1 che piace molto di più al Napoli che si è rialzato dal bombolone con l’Atalanta, ha ritrovato compattezza, autostima e conservato il primo posto in classifica. L’Inter, come aveva annunciato Conte, si è dimostrata superiore, ha giocato e creato di più, ma non è riuscita a certificare il dominio nel tabellino. Punto onesto, alla fine. Il Napoli si godrà la sosta al comando, ma ormai è chiaro a tutti: la lepre non esiste. Questo è un campionato di soli cacciatori”.