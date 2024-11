La Gazzetta dello Sport si è soffermata sullo sfogo di Antonio Conte a seguito del fischio finale contro l’Inter: “La rabbia passerà, ma Antonio ha voluto alzare la voce. Farsi sentire, dare voce al suo Napoli che evidentemente si è sentito punito e non tutelato. Per il resto, invece, ha visto ciò che voleva vedere. Una squadra che sa difendersi, che sa sporcarsi le mani, dove tutti corrono in aiuto del compagno in difficoltà”.