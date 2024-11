L’ex calciatore e commentatore Dazn, Ciro Ferrara, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn Serie A Show:

“Il fatto di non avere le coppe è importante soprattutto per recuperare calciatori, ma Conte vuole giocare e rientrare nelle coppe. Il mister azzurro aveva detto che voleva restare in vetta dopo questa partita e ci è riuscito“.