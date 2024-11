CorSera – Conte è tornato al Meazza, ma non c’è stata alcuna reazione dei tifosi

Il Corriere della Sera si è soffermato sull’accoglienza del Meazza per Antonio Conte, ex allenatore dei nerazzurri con i quali vinse uno scudetto nel 2021: “L’allenatore del Napoli è stato ignorato dalla sua vecchia tifoseria, che invece si è scagliata più volte contro l’ex attaccante Romelu Lukaku. Per Conte né fischi né applausi da parte del pubblico interista. A San Siro è un ex che ha regalato uno scudetto ma non ha lasciato particolari rimpianti, né motivi particolari di risentimento. Il rispetto che riceve è una testimonianza in più della sua serietà“.