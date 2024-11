Cds – Napoli, risposta da grande squadra; scudetto obiettivo possibile

Il Corriere dello Sport ha analizzato quello che è stato il pareggio per 1-1 tra Inter e Napoli, facendo il punto sulla prestazione degli azzurri di Antonio Conte: “Punto di forza. Il Napoli conclude la sua stagione a San Siro illeso, ancora primo da solo e da ieri sempre più convinto che lo scudetto non è un’illusione. Ma sarà battaglia vera: ci sono sei squadre in due punti. L’1-1 con i nerazzurri è una risposta convincente, da grande gruppo, urlata con una partita intelligentissima firmata Antonio Conte nella regia e interpretata da tutti, dal primo all’ultimo, con l’abilità dei camaleonti e la ferocia dei leoni“.