Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione di Romelu Lukaku contro l’Inter, sua ex squadra: “È difficile giudicare la partita. Gli interisti possono gongolare pensando che non tornerà più quello di prima. Ma anche i tifosi del Napoli possono essere soddisfatti. Soprattutto nel primo tempo si è visto l’attaccante che Conte ha fortemente voluto. Può solo migliorare. San Siro era uno scoglio importante per il Napoli e per Romelu. L’esame è stato superato“.