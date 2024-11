Il conduttore Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, soffermandosi su Buongiorno:

“Buongiorno mi sembra il difensore italiano più cresciuta in assoluto. E’ da Chiellini che non ne vedevo uno così sicuro, pronto, fisico, anche se poi è diverso come giocatore“.