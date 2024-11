Top&Flop Inter-Napoli. Il migliore ed il peggiore degli azzurri secondo MN

Il Napoli divide la posta con l’Inter nel big match di San Siro. Gli azzurri hanno sbloccato il match grazie a Scott McTominay sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La rete del pari è invece opera di Hakan Calhanoglu (che poi sbaglierà un rigore), in cui Alex Meret non è esente da colpe. Un risultato che permette ai partenopei di mantenere la testa della classifica e di non smarrire entusiasmo. La redazione di MondoNapoli, ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore degli azzurri.

TOP – Scott McTominay, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno – 30 milioni per lo scozzese sono stati un vero e proprio affare. L’ex United ha il merito di sbloccare la partita sugli sviluppi di un corner. Fa più fatica nel secondo tempo, però riesce sempre ad imporre la sua personalità. Particolare menzione per i difensori centrali. Rrahmani ha il merito di mettere la testa sul gol, oltre che un’importante impronta nella retroguardia azzurra. Non fa più notizia Buongiorno, il cui rendimento appare sempre più di livello. Non sbaglia praticamente mai ed è durissimo da scardinare.

FLOP – Alex Meret e Billy Gilmour – Sul tiro dell’1-1 di Calhanoglu il portiere sbaglia, salvo poi farsi perdonare in alcune occasioni nella ripresa. Nemmeno lo scozzese è perfetto in quest’occasione, poiché poteva dare più fastidio al turco. Nota aggiuntiva, l’ex Brighton pecca di personalità e più di una volta non è preciso sui palloni da gestire. Tra tutti gli errori, questi due sono quelli che pesano di più.