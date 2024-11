Allenamento top secret per il Napoli prima dell’Inter, Conte ha blindato la squadra

Il Napoli sta concludendo la sua fase di preparazione in vista della sfida contro l’Inter di stasera. Le due squadre si affronteranno infatti a San Siro per giocarsi il primo posto in classifica e mister Conte sa che non si tratta di una partita come le altre. Nelle ultime ore di preparazione prima del match, il tecnico ha infatti blindato l’allenamento degli azzurri: nella seduta di ieri a Castel Volturno, il centro sportivo è stato sigillato. Queste le parole riportate dal Corriere dello Sport:



“Top secret. L’allenamento di rifinitura del Napoli andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno è stato sigillato come un X-File. Non è una partita qualsiasi. In ballo c’è il primo posto, a qualsiasi costo, uno-ics-due: l’Inter è costretta a vincere per completare il sorpasso e chiudere in testa da sola alle porte della sosta, mentre gli azzurri hanno a disposizione anche il pareggio per trascorrere in cima un’altra pausa in beata solitudine“.