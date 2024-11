Dopo il pareggio interno contro l’Empoli, il Lecce ha deciso di esonerare Luca Gotti. Questo il comunicato del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”. Per il nuovo ruolo di allenatore, si valuta fortemente il nome di Marco Giampaolo”.