L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano nonostante abbia saltato le ultime quattro sfide di campionato Lobotka è stato convocato lo stesso dalla Slovacchia per le gare di Nations League. L’ex allenatore azzurro Calzona appena saputo del recupero del numero 68 azzurro non ha esitato a convocarlo. La scelta di Calzona ha infastidito molto il Napoli. Il club azzurro infatti avrebbe voluto valutare le condizioni del calciatore in quel di Castelvolturno durante la sosta per evitare ulteriori complicazioni.