L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul tweet di ieri del presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano le parole di ieri del presidente azzurro su X hanno destato molto scalpore. L’elemento più interessante del suo post riguarda la volontà del patron di mettere un freno alla pressione dei tifosi dopo il ko di domenica contro l’Atalanta. Lo ha fatto con una presa di posizione ferrata, facendo capire come l’obiettivo di quest’anno non sia lo Scudetto, in quanto c’è stata una rivoluzione sul mercato dopo lo scialbo decimo posto della stagione scorsa. De Laurentiis l’ha fatto anche per contenere l’ira di Conte, sapendo che può adirarsi in poco tempo, il presidente ci ha tenuto a farlo contento.