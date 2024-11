Il Mattino – Conte prova la linea a 5 ma non è convinto; le ultime

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, Antonio Conte ha provato ad attuare un ritorno al passato che, però, non pare convincere né il tecnico né il suo staff. L’impressione è che Conte stia cercando un’alternativa al 4-2-4 con il quale è arrivato al primo posto in classifica; forse per affrontare una squadra come l’Inter aveva in mente qualcosa di diverso. Ha provato a rinunciare a Politano, uno dei suoi fedelissimi in questi primi mesi a Napoli, e ad inserire Mazzocchi come quinto ma questa opzione non ha soddisfatto le attese sue e dei suoi collaboratori. Mentre per quanto riguarda la mediana, nonostante il recupero di Lobotka, dovrebbe comunque partire Gilmour dal primo minuto.