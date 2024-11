L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Napoli. Secondo il quotidiano sarà il solito 3-5-2 per Inzaghi, con però due dubbi di formazione. Il primo riguarda chi occuperà il posto di quinto a destra tra Dumfries e Darmian, con il primo avanti nel ballottaggio. L’altro dubbio riguarda il centrale difensivo. In tal caso Acerbi dovrebbe vincere il ballottaggio con De Vrij ed affiancare Pavard e Bastoni.