L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano domani sarà la prima volta da ex a San Siro per il mister azzurro. L’ultima volta da allenatore dei nerazzurri fu il 23 maggio 2021, dove lasciò dopo 102 panchine. Ora ci ritorna quasi 1300 giorni dopo da capolista sulla panchina del Napoli. Il mister ieri in conferenza stampa ha fatto capire che domani si affronterà l’avversario più forte che sta lavorando benissimo da anni, ma il Napoli se la giocherà e non sarà sconfitto in partenza. Questa partita farà capire i progressi che stanno facendo i suoi ragazzi e l’obiettivo finale è restare primi anche dopo questa partita.