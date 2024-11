Salaroli, membro dell’entourage di Elia Caprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole: “Il Napoli è una seria candidata per lo scudetto. In questa piazza ci vuole davvero poco a riaccendere l’entusiasmo, oltretutto non fa nemmeno le coppe. Mister Conte ha tempo di allenare quotidianamente e trasmettere velocemente le sue idee”.