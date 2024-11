Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli, nella gara di domenica contro l’Inter, deve lasciarsi subito alle spalle la brutta batosta presa domenica scorsa contro l’Atalanta. Attenzione, però, a non andare subito all’arrembaggio, a San Siro: gli azzurri non devono commettere l’errore di buttarsi tutti all’attacco per fare gli eroi, un atteggiamento che non è nell’indole di Conte e che non fa parte nemmeno del calcio di questo Napoli, che preferisco quando è più guardingo, senza pressing altissimo, puntando su una grande organizzazione complessiva.

Bisogna tornare a non prendere gol, alzando solo pian piano il baricentro per cercare di far male all’Inter, che penso farà altrettanto, scegliendo di fare una partita molto attenta per non scoprirsi contro un Napoli che può colpirti in qualsiasi momento. Spero che il Napoli possa mutare la posizione di qualche elemento: auspico da tempo di vedere McTominay qualche metro più indietro ma nel contempo poi Kvaratskhelia deve giocare più avanti e soprattutto qualche metro più al centro, anche per non lasciare isolato Lukaku al centro dell’attacco. Anche perchè sulla fascia il georgiano potrebbe essere bloccato e marcato da due avversari. Il Napoli deve stare attento alla fascia sinistra, con Bastonin e Dimarco che formano un asse importante: è lì, che nel bene e nel male, si deciderà la panchina”.