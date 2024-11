Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Mi sembra di stare nel paese di ‘Alice nel paese delle meraviglie’! Penso sia normale che si parli ancora del ko con l’Atalanta, non foss’altro perché il Napoli purtroppo non partecipa alle coppe. Le parole di De Laurentiis fanno parte di una strategia di un club che deve tutelare se stesso e non solo sono volte a de-responsabilizzare Conte dalla scheggia impazzita che porta a pensare che il Napoli possa vincere dominando lo scudetto come è capitato con Spalletti in panchina.

Sono casi più unici che rari, ora è un altro momento. De Laurentiis con le sue parole ha sostenuto la tesi Conte e ha fatto in modo di andare a Los Angeles senza lasciare dietro di sé alcuna ombra. De Laurentiis ha detto cose giuste, nessuno ha chiesto a Conte di vincere il campionato. Tuttavia essendoci Conte e un club e una squadra importante come il Napoli, è giusto pensare che possa rientrare nella lotta per lo scudetto. Che questo club, per gli acquisti o per i 10 calciatori che hanno vinto il titolo 10 mesi fa, possa vincere il tricolore non sarebbe una cosa straordinaria. Ma è corretto senza dubbi dire che il Napoli non è assolutamente favorito per vincere questo campionato. Inter-Napoli? Non mi aspetto una gara spettacolare ma due squadre che si studieranno a lungo in una gara controllata”.