Sabatino Durante, agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a kisskissnapoli.it:

Il Napoli sonda Vitão, calciatore brasiliano classe 2000, difensore centrale dell’Internacional, cosa ne pensi? “Vitão è un ragazzo giovane che ha delle qualità, ma potrebbe avere gli stessi problemi di adattamento di Natan. Questi sono ragazzi giovani che hanno un prezzo accessibile ma non sono pronti per un campionato come il nostro. In Brasile ci sono dei talenti che costano delle cifre astronomiche come Vinicius o Rodrigo, ma appartengono ad un’altra categoria. Vitão è bravo tatticamente ed è anche rapido ma non è pronto e andrebbe aspettato e migliorato”.

Sei sorpreso dall’andamento della carriera di Natan? “Quando il Napoli ha comprato Natan c’era anche Murillo che è andato in Premier League al Nottingham Forest e ora è stato convocato in Nazionale. Ti dico questo perché nel calcio esistono le categorie, ci sono giocatori forti (come Murillo, ndr) che non hanno bisogno di aspettare e altri che hanno bisogno di adattarsi.

Natan è arrivato in una squadra che doveva ripartire, inoltre quando dal Brasile vieni in Italia è tutto diverso, cambi alimentazione, allenamento e modo di giocare. I brasiliani giocano quando hanno la palla, non la vanno mai a cercare la palla è un modo completamente diverso di vedere il calcio.

Natan non potrà ma diventare molto forte, potrebbe diventare come Toloi, ma non come Thiago Silva. Ha qualità, un bel sinistro, è rapido, molto forte di testa e col tempo potrà diventare un buon giocatore ma non un fuoriclasse”.

Che pensi di Neres? Credi che Conte debba concedergli qualche minuto in più? “Nel settore giovanile del San Paolo prometteva tantissimo non ha convinto tanto, ha delle qualità ma non è continuo. Il Napoli lo ha preso per fargli fare la differenza subentrando: può essere l’alterego di Kvaratskhelia”.