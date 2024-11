Calaiò: “Il problema del Napoli? Ecco qual è”

L’ex calciatore del Napoli, Emanuele Calaiò, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tutti al Var, in diretta su Sportitalia:

“I numeri dicono che Inter e Napoli sono in equilibrio. In questo momento il problema del Napoli è Lukaku: io mi fido delle parole di Conte quando dice che il miglior Lukaku arriverà. Però qualcosina in più deve farla, se non avviene e non dà profondità alla squadra diventerà un problema serio. Per adesso fa solo sportellate e quindi non dà profondità alla squadra, non c’è gente che attacca la porta”.