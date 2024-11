Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Radio Marte a due giorni da Inter-Napoli: “La sensazione, che è quasi una certezza è che per Lukaku non ci saranno applausi, anzi: abbiamo visto cosa è successo l’anno scorso con Inter-Roma e potrebbe esserci un replay di quell’accoglienza… Secondo me, però, si va più verso l’indifferenza. Un’accoglienza dedicata per Conte, invece, non penso che ci sarà: è l’allenatore che ha riportato lo scudetto all’Inter dopo anni e penso che ormai i tifosi abbiano capito dopo anni e superato la delusione per il suo addio.

La partita prima della sosta mette da sempre più pressione in assoluto, perchè consegna 3 punti ed anche la serenità per 14 giorni se la porti a casa, diversamente sono fastidi lunghi da digerire. In questo caso c’è scontro diretto, contro l’allenatore che ti ha riportato il tricolore e vale anche il primo posto. Ci sarà secondo me parecchia tensione ma l’immagino molto equilibrata. A tutti capita di sbagliare, secondo me Conte contro l’Atalanta, al di là dei meriti degli orobici, ha sbagliato piano gara. Raramente però il mister sbaglia due gare di fila, per questo vedremo una gara molto interessante dal punto di vista tattico. Il Napoli proverà a dar fastidio all’Inter, che viene da 8 vittorie e un pareggio nelle ultime nove. Spero sia una gara spettacolare, ma non da 4-4 come contro la Juventus, altrimenti le mie coronarie verrebbero messe a dura prova…”