Zielinski: “A Napoli 8 anni meravigliosi ma adesso sono un calciatore dell’Inter”. Lautaro: “Affrontiamo una squadra forte con un allenatore che sa preparare queste sfide”

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter Tv al termine della partita di Champions League vinta per 1-0 contro l’Arsenal. Tra gli argomenti, si è parlato anche della partita di domenica, in cui i nerazzurri sfideranno il Napoli, ex squadra proprio del calciatore polacco. A parlare della prossima sfida è stato anche l’attaccante Lautaro Martinez.

Queste le parole di Zielinski: “Napoli? Sarà una grandissima gara, si sfidano due grandi squadre. Speriamo che vinca l’Inter. A Napoli ho vissuto 8 anni meravigliosi, però ora sono un calciatore dell’Inter e cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia prestigiosa”.

Queste invece le parole di Lautaro: “Affrontiamo una squadra che anche se ha perso l’ultima partita ha calciatori importanti ed ha un allenatore che conosciamo molto bene e che sa preparare queste sfide. Noi dobbiamo prima di tutto recuperare energie fisiche ma non mentali perché questa vittoria ci darà una spinta emozionale. Dobbiamo comportarci come oggi anche domenica”.