Union Saint Gilloise-Roma – Le formazioni ufficiali della sfida delle 18.45, Juric si affida a Shomurodov in attacco

Alle 18.45 va in scena la sfida tra la compagine belga dell’Union Saint Gilloise e la Roma allenata da Ivan Juric, che arriva da una serie di pesanti batoste e con un ambiente non proprio sereno alle sue spalle. Il tecnico serbo decide di far riposare molti dei suoi titolari, tenendo fuori Dovbyk e Dybala e mettendo nella mischia Shomurodov come prima punta e Baldanzi al fianco di Pellegrini a sostenere l’uzbeko, e insolito spostamento anche in difesa, con Cristante che prende il posto di Ndicka e viene schierato centrale al fianco di Mancini e Angelino. Queste le formazioni ufficiali del match:

Union SG – Moris; Mac Allister; Burgess; Sykes; Niang; Khalaili; Vanhoutte; Sadiki; Machida; Ivanovic; Fuseini

Roma – Svilar; Angelino; Mancini; Cristante; Le Féè; Koné; El Shaarawy; Celik; Baldanzi; Pellegrini; Shomurodov