Tuttosport – Conte cambia modulo contro l’Inter? L’ipotesi

Antonio Conte torna al suo caro 3-5-2 in occasione del big match contro l’Inter? Ne scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Il tecnico salentino, riporta il quotidiano, non è nuovo a queste sorprese, e tende a proporre delle novità proprio in occasione di alcune delle sfide più particolari. Una di queste, potrebbe avvenire proprio in occasione della sfida del Meazza di domenica. Come già accaduto in questa stagione, quando ha proposto per la prima volta un 4-3-3 ibrido contro la Juventus, al fine di valorizzare il nuovo acquisto Scott McTominay. Un’idea per questa sfida potrebbe invece essere quella di tornare al 3-5-2, così da schierarsi a specchio contro i nerazzurri e così limitare le loro temibili incursioni sulle fasce.