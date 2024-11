Svelato l’orario della conferenza stampa di Conte pre Inter-Napoli, i dettagli

Antonio Conte, allenatore del Napoli, presenterà domani in conferenza stampa il big match di domenica 10 novembre contro l’Inter, che vedrà i partenopei impegnati nuovamente a San Siro in una partita che potrebbe dire molto sulle ambizioni scudetto dei partenopei. L’evento, sarà utile per fare il punto della situazione a seguito della sconfitta rimediata contro l’Atalanta, oltre che per parlare delle condizioni di Stanislav Lobotka, reduce da 4 partite ai box a causa di un infortunio rimediato in Nazionale. La conferenza si terrà direttamente da Castel Volturno alle ore 14:30 di domani 8 novembre.