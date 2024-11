Santacroce: “Buongiorno non è tra i più belli, ma è più efficace”

Fabiano Santacroce, ex calciatore ed oggi agente, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e autore di un ottimo inizio di stagione. Di seguito, le sue parole a riguardo: “Buongiorno è tra i più forti d’Italia, sta sfornando delle prestazioni assurde. A livello di attenzione, che poi è ciò che fa la differenza per un difensore, è impressionante. Col tempo migliorerà anche nella costruzione dal basso, gli altri possono essere più ‘belli’, ma lui è più efficace. Sono in pochi che lo saltano nell’uno contro uno”.