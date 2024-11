Probabile formazione Inter-Napoli: un solo dubbio per Conte

Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli dovrebbe confermare la stessa formazione vista già nelle ultime due precedenti uscite, con il dubbio Lobotka. Se lo slovacco con dovesse farcela ci sarà ancora Gilmour in mediana. Test decisivo sabato nella rifinitura per capire se il faro del Napoli tornerà ad illuminare il centrocampo azzurro.

Questo il probabile 11:

Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa; Anguissa e Gilmour in mediana; Politano, McTominay e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku.