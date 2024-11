Pizzi: “Tra Napoli ed Inter sarà partita aperta, i neroazzurri hanno tanti titolari su cui puntare”

L’ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà, soffermandosi anche sulla sfida tra Napoli ed Inter di domenica sera e delle energie spese ieri in Champions dai neroazzurri. Queste le sue parole: “Se l’Inter dovesse battere il Napoli domenica sarebbe prima in classifica, quindi ha la rosa per competere sia in campionato che in Champions. La squadra è stata strutturata per fare bene in entrambe le competizioni. La partita di ieri sera contro l’Arsenal ci ha dimostrato che Inzaghi ha tanti titolari su cui poter puntare. Col Napoli sarà una partita aperta, è vero che ieri sono state fatte rotazioni da Inzaghi, ma è stata una partita intensa che ti ha fatto consumare energie. Col Napoli è una partita difficile”.