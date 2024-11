Macheda: “Ho conosciuto McTominay quando era piccolo, il Napoli ha fatto un acquisto importantissimo”

Federico Macheda, attaccante con un passato al Manchester United, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del rendimento del Napoli e del suo calciatore Scott McTominay. Di seguito, le sue dichiarazioni.

In testa c’è il Napoli. Un giudizio?

“Con Conte ha cambiato marcia. Quando hai uno come lui, sai che i risultati arrivano. Non è facile perché Napoli è una piazza particolare con tanta passione, ma il lavoro che ha fatto Conte finora è ottimo. Il Napoli l’anno scorso aveva fatto una stagione faticosa, e per averlo rimesso primo in classifica dopo una stagione del genere gli va dato onore. Si vede il lavoro svolto in estate e che continua a fare”.

Peraltro ha giocato con McTominay a Manchester. Che colpo è stato?

“Scott l’ho conosciuto quando era piccolo. Io ero in prima squadra e lui nelle giovanili, lo conosco bene. È un ragazzo cresciuto tanto, anche negli anni duri dello United è stato uno dei pochi ad avere un rendimento importante. La sua partenza da Manchester mi ha sorpreso, ma il Napoli ha fatto un acquisto importantissimo. Sono felice per lui e per il calcio italiano”.